Москвичка бросила городскую жизнь ради фермы

Москвичка бросила городскую жизнь, уехала в деревню и занялась сельским хозяйством. Теперь у Ангелины Стельмух огромное подворье в городском округе Егорьевск, где она производит натуральные продукты. А еще ведет инстаграм о деревенской жизни, где ее признали самым гламурным фермером.

Источник фото: телеканал «360»

Когда-то Ангелина Стельмух жила в Москве обычной городской жизнью. В деревню сбежала вынужденно. После рождения двойняшек выяснилось, что у девочек аллергия и им нужно особое натуральное питание. Так Ангелина стала фермером.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас у нее 5 коров, более 700 цыплят, куры, утки, перепелки, свиньи, козы и даже два павлина.

Она сама построила часть вольеров и инкубаторов, покрасила их в любимый сиреневый цвет и даже усовершенствовала некоторые стандарты ведения сельского хозяйства.

Источник фото: телеканал «360»

При этом Ангелина модно одета, с ярким макияжем и даже маникюром.

«Я считаю, женщина должна ухаживать за собой, кем бы ты ни работал. Я работала в офисе, всегда была ухоженная. Плюс у меня две девчонки растут. Я всегда должна быть достойным примером для своих детей», — говорит Ангелина.

Как ей все это удается? Смотрите в сюжете «360».