Подмосковье 13 августа 2023, 13:36 Москвич победил в первом киберхоккейном турнире в Красногорске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Красногорске прошел финал кибертурнира по хоккею в рамках Кубка Александра Овечкина — «Кибер ОВИ». Победителем стал Владислав Шэн VLADYAN из Москвы. Его соперником стал Александр Зверев SPB_ALEXZVER_22 из Калининграда, который потерпел поражение со счетом 5:4, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Финал состоялся 12 августа на Ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске с помощью хоккейного симулятора NHL23. За третье место боролись москвичи Никита Скворцов «SKVORZYY» и Евгений Попов «VIRUSACTIVE». Последний завоевал «бронзу».

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Скворцов за четвертое место получил 100 тысяч рублей, бронзовый призер Попов — 150 тысяч, Зверев на втором месте — 250 тысяч, а победитель Владислав Шэн — полмиллиона рублей.

После соревнований в киберхоккей сыграли Александр Овечкин и блогер команды VOBON, победил последний.

Всего в кибертурнире приняли участие более 330 участников из различных субъектов России. Они провели 1,5 тысячи матчей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина в Красногорске. Глава региона поблагодарил организаторов и спортсменов.

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