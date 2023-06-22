Подмосковье 22 июня 2023, 13:15 Москва и Подмосковье стали главными центрами притяжения туристов в России в первом квартале Министерство культуры и туризма МО

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СберАналитика представила результаты исследования туристической отрасли в России за первый квартал 2023 года. Внутренний туризм вырос на 50%, а самыми популярными регионами для путешествий стали Москва и Подмосковье.

В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что Москва заняла 13,6% от общего турпотока в первом квартиле, а Подмосковье — 12,7%. На третьем месте идет Санкт-Петербург с 8,6%. Средняя продолжительность одной поездки составляет три дня, а для более продолжительного путешествия россияне едут в Ставропольский и Алтайский края, Калининградскую область, Камчатку и Сахалин.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях и отелях в Подмосковье. На ресурсе можно забронировать номер и спланировать маршрут.

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