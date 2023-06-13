Подмосковье 13 июня 2023, 11:10 Москва и Подмосковье разработали совместные маршруты для путешественников

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Москва и Подмосковье разработали новый межрегиональный проект для путешественников. Он появился в туристическом сервисе Russpass. С его помощью можно составить план путешествия с посещением основных достопримечательностей Московского региона.

«Совместный проект с Москвой позволит объединить и сделать доступнее наши предложения для культурного и интеллектуального досуга, повысить уровень осведомленности жителей и гостей двух регионов о культурной и творческой повестке на местах», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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По ее словам, подобные маршруты будут способствовать росту туристического потока в Московскую область. Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что на данный момент в проекте «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» представлено три летних тематических маршрута — посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический.

Туристические маршруты подойдут тому, кто хочет за одну поездку посетить сразу несколько регионов. На выбор предлагаются готовые туры с экскурсиями или подборки с достопримечательностями, ресторанами и другими местами притяжения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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