Москва и Подмосковье приступили к разработке единой транспортной платежной системы

Правительство Московской области и столичная мэрия намерены создать единую транспортную платежную систему. Об этом 9 декабря сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Сейчас в регионе действует транспортная карта «Стрелка», а в Москве — «Тройка».

Валидаторы и турникеты на станциях МЦД проверили. Билетная система работает корректно Подробнее

«Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством. Сейчас мы объединили „Стрелку“ и „Тройку“ в одну карту, но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платежная система», — подчеркнул Игорь Тресков.

Вице-губернатор добавил, что более подробная информация о совместном решении Москвы и Подмосковья появится позже.

С 9 декабря проезд на первых двух маршрутах МЦД стал платным. При оплате проезда можно воспользоваться в том числе картой «Тройка-Стрелка».