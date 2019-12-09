Москва и Подмосковье приступили к разработке единой транспортной платежной системы
Сейчас в регионе действует транспортная карта «Стрелка», а в Москве — «Тройка».
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«Мы сейчас вырабатываем совместное решение о том, чтобы появилась одна платежная система, которая позволит жителям как Москвы, так и области пользоваться одним платежным средством. Сейчас мы объединили „Стрелку“ и „Тройку“ в одну карту, но в перспективе мы хотим перейти к тому, что будет одна карта, одна платежная система», — подчеркнул Игорь Тресков.
Вице-губернатор добавил, что более подробная информация о совместном решении Москвы и Подмосковья появится позже.
С 9 декабря проезд на первых двух маршрутах МЦД стал платным. При оплате проезда можно воспользоваться в том числе картой «Тройка-Стрелка».