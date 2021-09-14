Москва и Подмосковье договорились о льготах на проезд на 2021−2023 годы

Льготные категории жителей Москвы и Московской области смогут бесплатно пользоваться проездом в наземном городском транспорте, метро, пригородных электричках, МЦК и других видах транспорта. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Соглашение об организации льготного транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на 2021−2023 годы опубликовано на сайте столичного правительства.

Бесплатный проезд на общественном транспорте распространяется на федеральные, региональные и городские льготные категории жителей.

В их числе ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, инвалиды всех групп, пострадавшие от воздействия радиации, работников тыла, реабилитированных лиц, родители детей-инвалидов, детей из многодетных семей, почетные доноры и другие.

Для осуществления бесплатного проезда жителям Московской области нужно предъявить социальную карту.