Московскую область продолжили очищать от борщевика

В Московской области в самом разгаре третий этап мероприятий по борьбе с борщевиком. От опасного сорняка очистили уже больше шести тысяч гектаров земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Третий этап обработки территорий от борщевика стартовал в Подмосковье в середине июля. Всего планируется очистить от сорняка более 13 тысяч гектаров земель.

Согласно графику, третий этап мероприятий должен завершиться 10 августа. Уже сейчас от борщевика вычистили свыше шести тысяч гектаров, рассказал глава Минсельхоза Подмосковья.

Первыми работу по третьему этапу завершили Подольск, Воскресенск и Шатура. Борьба с борщевиком в Подмосковье взяла старт 1 мая. Она проходит в 50 городских округах.

По итогам второго этапа от борщевика в Подмосковье очистили более 12 тысяч гектаров земель. Наибольшую территорию обработали в Сергиево-Посадском городском округе, Клину, Шаховской, Можайском городском округе и Истре.

Ранее частников оштрафовали на 33 миллиона рублей за борщевик на участках.