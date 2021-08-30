Московскому областному детскому хоспису исполнилось 2 года

Московскому областному детскому хоспису в Домодедове исполнилось два года. За время своей работы патронажная служба хосписа более 10 тысяч раз выезжала к пациентам.

«Наша основная задача развитие паллиативной службы в регионе. С открытием детского хосписа в Домодедово, паллиативная медицинская помощь стала доступнее для детей и их семей», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что на базе хосписа работает выездная патронажная служба, а также создан координационный центр.

Московский областной детский хоспис открыли в 2019 году. Он рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих.

Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением. Для мониторинга и поддержания жизненных функций врачи используют специальное оборудование. Для ежедневной активности детей предусмотрен зал ЛФК, а также игровая и сенсорная комнаты.