Подмосковье 30 августа 2023, 10:53 Московскому областному детскому хоспису исполнилось 4 года Пресс-служба Минздрава МО

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Детский хоспис начал свою работу в Подмосковье четыре года назад, в 2019-м. Здесь неизлечимо больным детям предоставляют медицинскую, психологическую и социальную поддержку.

Благодаря открытию детского хосписа в Домодедове паллиативная медицинская помощь стала более доступной для пациентов и их семей в Московской области. Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, на базе этого медицинского учреждения также функционирует выездная служба патронажа. За четыре года работы медики выполнили около 22 тысяч 600 выездов к пациентам на дом.

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В детском хосписе предусмотрено совместное проживание детей с родителями. В каждой палате есть многофункциональные кровати для ребенка и диваны для сопровождающих. Особо тяжелобольных пациентов размещают в блоке интенсивной терапии, где за ними круглосуточно наблюдает медперсонал. Кроме того, в хосписе есть игровые и сенсорные комнаты, а также зал лечебной физкультуры.

По словам главного врача Московского областного хосписа для детей Андрея Ишутина, изначально под патронажем этого медучреждения находилось 77 пациентов. Сейчас хоспис оказывает помощь почти 600 детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году количество коек увеличили с 13 до 73.

Вопросы по оказанию паллиативной помощи можно задать по телефону +7 (498) 683-83-83. Полезную информацию также можно найти на портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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