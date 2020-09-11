Торговые киоски и павильоны подсчитали в Московской области

Инвентаризация нестационарных торговых объектов проводится ежеквартально. Минсельхоз учитывает как круглогодичные торговые площадки, так и сезонные.

«Более 60% — объекты, реализующие продовольственные товары различных групп, — мясо, хлеб, фрукты, овощи и так далее», — сказано в сообщении.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года доля продуктовых киосков выросла на 6%. Это, как заявили в министерстве, говорит о возможности для бизнеса развиваться даже в непростых экономических условиях.

Больше всего в киосках и павильонах традиционно покупают фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию. Из непродовольственных товаров первую строчку по популярности удерживают цветы.