Московское областное БТИ в мае проконсультировало более 3300 человек

Более 3330 жителей Подмосковья получили консультации по горячей областной линии Московского областного БТИ, которая заработала в конце апреля. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что чаще всего жители Подмосковья задавали вопросы о налогообложении и имущественным льготам. Людей также интересовало, что нужно регистрировать на земельном участке и как это можно сделать.

«Горячая линия по „дачной амнистии“ и другим вопросам оформления недвижимости запущена в конце апреля и позволяет гражданам получить ответы на вопросы по процедурам „дачной амнистии“, проведению кадастровых работ и другим вопросам оформления земли, строений и домов в соответствии с действующим земельным законодательством», — объяснил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Согласно действующему закону, регистрировать нужно все капитальные строения. Для этого необходимо предоставить в Росреестр правоустанавливающие документы на земельный участок, технический план на объект и заполнить декларацию. Сделать это можно в МФЦ или через сайт регистрационного органа.