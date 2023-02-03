Подмосковье 03 февраля 2023, 17:34 Московское областное БТИ провело кадастровые работы во Владивостоке

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Московское областное БТИ выполнило кадастровые работы в Дальневосточном федеральном округе на площади 520 гектаров. Об этом сообщили в Минимущества Подмосковья.

Областное БТИ начало выполнять кадастровые и геодезические работы даже в отдаленных уголках России после заключения договора с АО «Дом.рф» в прошлом году.

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«Учреждением были выполнены работы во Владивостоке в отношении территорий общей площадью 520 гектаров, в результате чего было образовано более тысячи земельных участков», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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В «Дом.рф» отметили высокий профессионализм подмосковных специалистов и использование в работе передовых практик.

«Наше учреждение имеет колоссальный опыт работы с объектами недвижимости в Москве и Московской области. Однако могу отметить, что наши услуги оказались востребованы и на территории Дальневосточного федерального округа, где мы выполнили кадастровые работы в отношении объектов недвижимости и подготовили всю необходимую документацию для заказчика», — сказала генеральный директор областного БТИ Елена Казимир.

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