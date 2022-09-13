Московское областное БТИ оказало почти 50 тысяч услуг с начала года | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Московское областное БТИ оказало почти 50 тысяч услуг с начала года

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С начала года в Московском областном БТИ предоставили жителям региона 47 739 услуг, об этом рассказали в пресс-службе учреждения. Там напомнили, что в Подмосковье в целом работает 71 отделение БТИ, действует горячая линия, также узнать все подробности можно на официальном сайте.

«В Подмосковье работают 71 отделение Московского областного БТИ, горячая линия, а также официальный сайт mobti.ru. На всех вышеуказанных ресурсах граждане могут получить консультацию высокопрофессиональных специалистов и воспользоваться услугами учреждения. Такая широкая сеть значительно облегчает доступ всех жителей региона к нашим услугам. По количеству предоставленных услуг видно, что мы действительно востребованы — с начала года Московское областное БТИ оказало жителям региона почти 50 тысяч услуг», — отметила генеральный директор учреждения Елена Казимир.

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Самыми популярными среди всех услуг остаются предоставление архивных сведений, технической инвентаризации и изготовление технических планов. Среди архивных сведений, которые можно получить, — справки о собственности до 1 января 1998 года, копии технических паспортов, ситуационные планы, поэтажные планы и многое другое.

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Техническая инвентаризация — это проверка конкретного местоположения недвижимости, ее назначения, площади, действительного использования, технического состояния. По результатам подобной проверки выдается технический паспорт.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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