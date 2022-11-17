Подмосковье 17 ноября 2022, 14:17 Московское областное БТИ оказало бесплатную помощь ветерану

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МОБТИ бесплатно изготовило межевой и технический планы для ветерана Великой Отечественной войны из Егорьевска. Об этом сообщила глава учреждения Елена Казимир.

Она рассказала, что специалисты ведомства провели необходимые работы, на основании которых изготовили межевой план.

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«Благодаря этому документу собственник теперь уверен в точности границ своего участка, построек на нем, а также в правильности расположения забора», — сообщила она.

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После уточнения границ участка, сотрудники БТИ провели кадастровые работы, по результатам которых создали технический план. Благодаря ему мужчина сможет поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать права собственности.

«Для Московского областного БТИ очень важно оказывать помощь и поддерживать ветеранов Великой Отечественной войны. Мы неустанно благодарим их за героизм, самопожертвование, любовь к Отечеству, благодарим за их бессмертный подвиг», — отметила Елена Казимир.

Заказать технический план в БТИ можно на сайте или в территориальных отделениях.

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