Московское областное БТИ назвало самые популярные услуги осени | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:10 Московское областное БТИ назвало самые популярные услуги осени

Читать 360tv в

Жители Подмосковья воспользовались услугами БТИ свыше 14 тысяч раз с начала осени. Самым популярным оказалось предоставление справки о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости — ее заказали почти четыре тысячи раз.

Вторыми по популярности услугами с начала осени стали техническая инвентаризация и составление техпаспорта — свыше 3,5 тысячи заказов. Еще свыше двух тысяч раз заказали копии техпаспортов.

Реклама

Справка о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость необходима при оформлении ипотеки, приватизации жилья, постановки граждан на учет для улучшения условий и в других случаях. Срок ее изготовления составляет от 10 до 30 рабочих дней.

Реклама

Технический паспорт содержит характеристики строения или помещения и требуется при получении ипотечного кредита, перевода помещения в нежилой статус, вступлении в наследство и в других ситуациях. Его изготавливают 10 рабочих дней.

Заказать документы в БТИ можно в территориальных отделениях или на официальном сайте ведомства.