15 июня 2023, 02:30
Пациенты детского подмосковного хосписа побывали на экскурсии в Московском зоопарке
Подопечные детского областного хосписа в Домодедове посетили Московский Зоопарк, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Программу для ребят провела экскурсовод учреждения Наталья Рубенштейн.
Гостей из детского хосписа познакомились с обитателями зоопарка. Ребята увидели грифона, ламу, панду, овцебыка, уток, фламинго и других. Также детям рассказали про 28-летнего жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова, который является «живым талисманом» учреждения.
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В конце экскурсии ребята посетили павильон «Ластоногие». Подопечные хосписа через иллюминатор понаблюдали за движениями моржей, морских котиков и сивучей.
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Зоопарки
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