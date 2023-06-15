Подмосковье 15 июня 2023, 02:30 Пациенты детского подмосковного хосписа побывали на экскурсии в Московском зоопарке Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО

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Подопечные детского областного хосписа в Домодедове посетили Московский Зоопарк, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Программу для ребят провела экскурсовод учреждения Наталья Рубенштейн.

Гостей из детского хосписа познакомились с обитателями зоопарка. Ребята увидели грифона, ламу, панду, овцебыка, уток, фламинго и других. Также детям рассказали про 28-летнего жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова, который является «живым талисманом» учреждения.

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В конце экскурсии ребята посетили павильон «Ластоногие». Подопечные хосписа через иллюминатор понаблюдали за движениями моржей, морских котиков и сивучей.

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