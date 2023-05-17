Подмосковье 17 мая 2023, 13:31 Московский театр комедии показал спектакль «Евгений Онегин» в Дедовске

Читать 360tv в

Московский театр комедии гастролирует со спектаклем «Евгений Онегин» по всей России. Постановке режиссера Сергея Ефремова чуть больше полугода, но она уже успела завоевать любовь зрителей. В этот раз спектакль по роману Пушкина показали в Дедовске.

Театралы из Дедовска оценили мастерство режиссера и особенно отметили игру актера Ильи Беляева, который исполнил роль Ленского.

Реклама

«Сегодня был такой потрясающий и удивительно открытый, теплый зритель, который воспринимал трагическую историю Пушкина про Онегина, про любовь. Спасибо нашему гениальному режиссеру», — поделился актер Никита Зверев.

Показ таких постановок в городском округе Истра стал возможен благодаря проекту «Истракульт». На сценах местных домов культуры теперь регулярно выступают звезды российской сцены, показывают популярные шоу и спектакли.

Следующее масштабное мероприятие в Дедовске состоится 17 июня — покажут спектакль Екатерины Куклачевой с песочной анимацией. Она художница, актриса и мастер арт-терапии. Ее картины участвуют в международных выставках, а также находятся в российских и зарубежных частных коллекциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом «регион будет жить полной жизнью». В рамках проекта «Лето в Подмосковье» во всех округах пройдет множество развлекательных, культурных и спортивных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».