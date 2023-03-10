Подмосковье 10 марта 2023, 10:49 Московский скоростной диаметр и трассу М-12 состыкуют в Люберцах

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В Люберцах ведутся работы по стыковке федеральной дороги М-12 «Москва — Казань» с Московским скоростным диаметром. Таким образом, осенью этого года будет обеспечена связь московской и федеральной дорог.

На данном этапе рабочие устраивают насыпь дорожного полотна на втором пусковом комплексе нулевого этапа. Строители возвели опоры и пролетные строения на 13 из 20 искусственных сооружениях. Отмечается, что устройство насыпи выполнено более чем на 90%, устройство основания из песка — превышают 70%.

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Все земляные работы завершат уже к лету, после чего приступят к укладке асфальтобетона. Полоса отвода также будет благоустроена: там установят барьерное ограждение, освещение, смонтируют шумозащитные экраны и нанесут разметку.

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Ежедневно на объекте задействованы 1,6 тысячи специалистов и 479 машин. В пик строительства привлекут около 3,8 тысячи рабочих и 1,2 тысячи единиц техники.

Протяженность второго пускового комплекса нулевого этапа от МСД до ЦКАД составляет 42,5 километра. Участок трассы позволит автомобилистам быстро и без светофоров объехать Балашиху и Ногинск.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают реализовывать десятки дорожных проектов. По его словам, развитие дорожной сети открывает новые возможности, упрощает жизнь людей.

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