Московский регион обдаст «всплеском летнего тепла»

Жителям московского региона удастся насладиться уходящим летним теплом. Четверг, 17 сентября, станет последним днем перед резким похолоданием, которое особенно ощутимо после хорошей погоды. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцетра Роман Вильфанд.

Синоптик заметил, что за окном в этот день будет «просто лето». Воздух прогреется до +20…22 градусов, а во второй половине суток из-за влажности ожидаются дожди с грозами.

«Такое ярко выраженное потепление прогнозируется, которое можно назвать всплеском летнего тепла», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что за тепло нужно благодарить жаркие воздушные массы, движущиеся с юга — из Турции и Восточного Средиземноморья. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Однако потепление будет очень кратковременным. Уже в пятницу, 18 сентября, столбики термометров покажут на 10 градусов меньше. Вслед за теплым фронтом в Москву и область придет холодный, а вместе с ним и резкое понижение температуры.

«Ветер поменяет свое направление на противоположное — на 180 градусов. Будут дуть северные потоки. Максимальные температуры завтра — +11…+13 градусов. Целый день дождливая и холодная погода. Но не по отношению к климату. Всего на один градус ниже нормы», — добавил Вильфанд.

После очень теплой погоды ее смена будет чувствоваться особенно сильно. Резкий перепад синоптики прогнозировали заранее, чтобы москвичи и жители Центрального региона легче адаптировались к переменам.

В субботу и воскресенье погода будет по-осеннему умеренно прохладной и без существенных осадков. Ожидается до +11…+14 и переменная облачность.

Супертеплой Вильфанд назвал погоду на севере Сибири. Там температура будет такой же, как и в грядущие выходные в столице. Это на 8-10 градусов выше нормы.