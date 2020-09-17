Московский регион обдаст «всплеском летнего тепла»
Синоптик заметил, что за окном в этот день будет «просто лето». Воздух прогреется до +20…22 градусов, а во второй половине суток из-за влажности ожидаются дожди с грозами.
«Такое ярко выраженное потепление прогнозируется, которое можно назвать всплеском летнего тепла», — сказал Вильфанд.
Он объяснил, что за тепло нужно благодарить жаркие воздушные массы, движущиеся с юга — из Турции и Восточного Средиземноморья. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Однако потепление будет очень кратковременным. Уже в пятницу, 18 сентября, столбики термометров покажут на 10 градусов меньше. Вслед за теплым фронтом в Москву и область придет холодный, а вместе с ним и резкое понижение температуры.
«Ветер поменяет свое направление на противоположное — на 180 градусов. Будут дуть северные потоки. Максимальные температуры завтра — +11…+13 градусов. Целый день дождливая и холодная погода. Но не по отношению к климату. Всего на один градус ниже нормы», — добавил Вильфанд.
После очень теплой погоды ее смена будет чувствоваться особенно сильно. Резкий перепад синоптики прогнозировали заранее, чтобы москвичи и жители Центрального региона легче адаптировались к переменам.
В субботу и воскресенье погода будет по-осеннему умеренно прохладной и без существенных осадков. Ожидается до +11…+14 и переменная облачность.
Супертеплой Вильфанд назвал погоду на севере Сибири. Там температура будет такой же, как и в грядущие выходные в столице. Это на 8-10 градусов выше нормы.