Подмосковье 06 февраля 2024, 17:47 Московский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом пополнил штат сотрудников ГКУЗ Московской области ЦПБ СПИД

Читать 360tv в

На базе Центра профилактики борьбы со СПИДом Московской области с сентября 2023 года к работе приступили 37 новых врачей. Доктора приехали из разных регионов страны.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, новые высококвалифицированные специалисты приехали на работу в Подмосковье из Москвы, Челябинской, Иркутской, Рязанской областей и других субъектов Российской Федерации.

Реклама

Кроме того, на базе Центра начали работать консультанты из некоммерческих организаций, которые помогают пациентам научиться жить с диагнозом и проходить постоянную поддерживающую терапию.

«Создание такой мультидисциплинарной команды поможет решить две основные задачи: эффективное противодействие ВИЧ-инфекции в Московской области, а также расширение доступности и качества оказываемой медицинской помощи нашим пациентам», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Дробышевская.

В центре работают врачи-эпидемиологи, инфекционисты, оториноларинголог, рентгенологи, стоматолог, дерматовенерологи, невролог, врачи функциональной диагностики и врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский психолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».