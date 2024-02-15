Подмосковье 15 февраля 2024, 23:55 Московский областной центр крови провел экскурсию для школьников Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Читать 360tv в

Центр крови Московской области впервые организовал экскурсию для школьников, которая прошла 14 февраля. Первыми посетителями стали учащиеся международной школы смешанного обучения.

В рамках школьной программы ребята уже проходили раздел про кровь, но только в теории. Теперь они смогли узнать о процессе забора больше информации. Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов рассказал о донорах и условиях, необходимых для того, чтобы стать ими.

Реклама

«Очень важно знакомить младшее поколение с работой Центра крови, чтобы в будущем они вновь пришли сюда — уже в качестве доноров», — указал Глеб Марнов.

Школьникам также продемонстрировали процессы анализа крови, определения группы и резус-фактора в лаборатории. Затем они посетили зал, где производится забор донорской крови и ее компонентов. Далее ребятам показали «закулисье» центра, где разделяют цельную кровь на компоненты, проверяют на инфекции, замораживают плазму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».