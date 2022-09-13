Московский областной центр крови получил новое оборудование на 17 миллионов рублей | 360°

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Московский областной центр крови получил новое оборудование на 17 миллионов рублей

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В Московский областной центр крови поступила новая техника для заготовки тромбоцитов. Это устройства, которые позволяют в автоматизированном режиме разделять компоненты крови. При помощи такого оборудования можно эффективно собирать тромбоциты, потому что сокращается продолжительность донации, к тому же, у новых аппаратов есть встроенная система безопасности, которая контролирует процесс.

Тромбоциты могут использоваться для оказания гематологической, онкологической и хирургической помощи пациентам.

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«Благодаря новому оборудованию Московский областной центр крови сможет заготавливать намного больше тромбоцитов. Так, новые аппараты позволяют собирать в 2 раза больше тромбоцитов за донацию, чем старые. Для того, чтобы сделать процесс заготовки более эффективным и бережным для донора, мы закупили 3 новых устройства автоматизированного разделения компонентов крови в Московский областной центр крови. Всего для этого было выделено порядка 17 миллионов рублей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Доноров в Московском областном центре крови принимают без выходных. Кровь можно сдать с восьми утра до двух часов дня. Все подробности можно уточнить по телефону 8-495-305-77-00.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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