Подмосковье 19 марта 2024, 13:41 Московский областной центр крови опубликовал актуальную донорскую статистику за неделю Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

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Московский областной центр крови опубликовал еженедельный актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели в регионе требуется вторая и четвертая отрицательная группы крови.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Глеба Марнова, когда не хватает какой-то определенной группы крови, специалисты центра отражают эту нехватку желтым или красными цветами в донорском светофоре.

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«Донорам, чья группа светится зеленым цветом, пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими службы крови их материал будет передан в банк длительного хранения», — рассказал Марнов.

Он отметил, что донором может стать каждый гражданин России или иностранный гражданин, пребывающий в стране на законных основаниях, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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