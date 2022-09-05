Подмосковье 05 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске открыл сезон

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Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске открыл 93-й сезон спектаклем «Театральная история». В постановке задействовали всех артистов труппы.

Постановку посвятили 90-летию театра. Как рассказал директор Андрей Артемьев, это попурри из историй, в котором каждый зритель найдет любимого актера.

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«Мы делали акцент на том, чтобы каждый зритель смог найти своего любимого актера, свою любимую историю, раскрыть себя, получить необходимые ему эмоции, впечатления, возможно, смог бы подумать», — поделился директор.

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Новые молодые актеры пополнили команду в этом сезоне. Среди них и те, кто впервые вышел на большую сцену, и те, кто уже более пяти лет жизни посвятил театру. Заслуженная артистка РСФСР Тамара Гаврилова впечатлилась новым составом.

«Молодежь, которая в прошлом году пришла, очень талантливая молодежь, я считаю. Они разносторонние, талантливые люди. Мне кажется, наше руководство думает об их судьбе», — отметила она.

В этом сезоне зрителей ждет много премьер из классического и экспериментального репертуаров: «На дне», «Шестой этаж», «Любимая кассета моей старшей сестры» и другие спектакли. Художественный руководитель Михаил Чумаченко подчеркнул, что каждый зритель сможет найти то, что он хочет.

«У этого театра действительно есть своя удивительная зрительская группа, любящая русский, классический, репертуарный театр, а параллельно — вот такие молодежные эксперименты», — сказал он.

Первой премьерой сезона станет постановка «Трикинг». Это история любви, которая удивит зрителей уже 9 сентября.

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