04 апреля 2023, 11:46
Премьеру спектакля «В ожидании джаза» представили в Ногинске
Подмосковный театр драмы и комедии в Ногинске представил новый спектакль «В ожидании джаза». В основу легла пьеса современного французского драматурга Флориана Зеллера.
Это история о том, как в самый неподходящий момент своей жизни главный герой попадает в нелепые и абсурдные ситуации. Череда невезения не завершается, а желаемое так и не наступает. Психологически точная комедийная история расплаты за ошибки прошлого.
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Художник по костюмам Елена Ярочкина и сценограф Сергей Дулесов создали на сцене удивительный мир, наполненный джазом, яркими цветами и несбыточными мечтами. Режиссер — Иван Чумаченко.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.
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