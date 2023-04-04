Подмосковье 04 апреля 2023, 11:46 Премьеру спектакля «В ожидании джаза» представили в Ногинске Московский областной театр драмы и комедии

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Подмосковный театр драмы и комедии в Ногинске представил новый спектакль «В ожидании джаза». В основу легла пьеса современного французского драматурга Флориана Зеллера.

Это история о том, как в самый неподходящий момент своей жизни главный герой попадает в нелепые и абсурдные ситуации. Череда невезения не завершается, а желаемое так и не наступает. Психологически точная комедийная история расплаты за ошибки прошлого.

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Художник по костюмам Елена Ярочкина и сценограф Сергей Дулесов создали на сцене удивительный мир, наполненный джазом, яркими цветами и несбыточными мечтами. Режиссер — Иван Чумаченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.