Московский областной перинатальный центр принял 4 тысячи родов с начала года | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

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Viber Московский областной перинатальный центр принял 4 тысячи родов с начала года

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В Московском областном перинатальном центре с начала года родилось 4 тысячи детей. Юбилейным рожденным ребенком оказался мальчик, которого родители решили назвать Иоанном.

«Пациентка поступила к нам с доношенной беременностью, на сроке 42 недели. В результате естественных родов на свет появился мальчик весом 4300 г и ростом 55 сантиметров. Он стал 6-м ребенком в семье», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

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В этой семье также воспитываются два приемных ребенка. Трое прошлых родов у матери проходили тоже в Московском областном перинатальном центре.

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Будущим матерям в Подмосковье напомнили, что в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Туда можно позвонить и поговорить с оператором на разные темы. Например, о необходимых документах, которые нужно брать с собой в роддом, о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», о записи на прием к специалистам, которые смогут проконсультировать женщин. Позвонить туда можно по номеру телефона 8 (800) 550-30-03.

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