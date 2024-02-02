Подмосковье 02 февраля 2024, 17:22 Московский областной молодежный парламент предложил запретить массовый запуск шариков Unsplash

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Московский областной молодежный парламент провел второе заседание. На встрече обсудили восемь комиссий МОМП, а также представили законодательные инициативы, включая запрет на массовый запуск воздушных шаров.

Новый состав молодежного парламента сформировали в конце прошлого года.

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«В ходе своей работы ребята поднимают актуальные и острые вопросы, которые касаются как напрямую молодежи, так и всех жителей Подмосковья. Мы со своей стороны готовы им всесторонне содействовать и рассмотрим все их предложения и инициативы», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Молодые парламентарии предложили запретить запускать воздушные шары. Впоследствии они лопаются и возвращаются на землю в виде мусора, который загрязняет окружающую среду. Также новый состав молодежного парламента предложил обязать операторов средств индивидуальной мобильности устанавливать зоны парковки для СИМ.

Помимо этого, предложен проект закона, который направлен на помощь несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. Помощь таким детям и их родителям будут оказывать наставники.

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