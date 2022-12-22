Подмосковье 22 декабря 2022, 08:33 Московский областной конкурс юных пианистов «Шаг к мастерству» прошел в Ногинской школе искусств

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Каждый год в преддверии новогодних праздников в Ногинской детской школе искусств проходит Московский областной открытый фестиваль — конкурс юных пианистов «Шаг к мастерству». Глава Богородского округа Игорь Сухин высоко оценил таланты музыкантов.

Когда-то конкурс был только школьным, потом вырос до муниципального. Однако пять лет назад при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и управления культуры администрации Богородского округа он приобрел статус областного.

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Более 100 музыкантов в возрасте от семи до 15 лет приняли участие в конкурсе в этом году. Они приехали из 20-ти округов Московской области. Ногинскую детскую школу искусств в разных номинациях представляли 10 юных талантов.

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«Ногинская детская школа искусств по праву считается кузницей талантов. Мы гордимся успехами наших ребят и их педагогов и знаем, что за этим стоит большой совместный труд», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Ребята серьезно подходят к участию в конкурсе — готовиться начинают за полгода.

«Музыка — это то, где я могу чувствовать себя свободной, и мне нравится этим заниматься. Мы готовились с преподавателем. Она нам давала программу, и мы ее оттачивали, играли, работали над ней», — рассказала участница конкурса «Шаг к мастерству» Елизавета Грибова.

Оценивали выступления юных пианистов доцент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Дмитрий Людков, профессор Московской государственной консерватории Александр Вершинин и преподаватель Эльмар Гасанов.

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