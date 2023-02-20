Подмосковье 20 февраля 2023, 14:45 Подмосковный фестиваль «Театральный Олимп» завершился во Фрязине

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Фестиваль-конкурс детских театральных объединений в 16-й раз прошел во Фрязине. Участие в мероприятии приняли 17 коллективов из разных городов Подмосковья.

Открыл фестиваль театр «Овация» из Мытищ. Ребята показали мюзикл по мотивам сказок Льюиса Кэррола.

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В целом участие в конкурсе приняли 17 театральных коллективов из Фрязина, Мытищ, Лосино-Петровского, Реутова и Дмитрова. Юные актеры продемонстрировали профессиональный уровень подготовки, актерское мастерство, культуру сценического движения и речи.

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«Детские спектакли всегда интересные, потому что дети очень открыты творчеству. Театр для них, как мне кажется, лучшая форма развития личности», — сказала член Союза театральных деятелей России, театровед и культуролог Ольга Петрова.

Подмосковный фестиваль-конкурс «Театральный Олимп» начал свое развитие с 2006 года, пройдя путь от городского до областного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых ярмарках и концертах в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.