Московский НПЗ в 4 раза сократил воздействие на окружающую среду за 10 лет

Московский НПЗ представил доклад о программе экологической модернизации на конференции «Международные климатические диалоги». МНПЗ в четыре раза сократил воздействие на окружающую среду благодаря внедрению природоохранных решений за последние 10 лет.

Руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин отметил, что одним из крупнейших проектов стало создание биологических очистных сооружений «Биосфера». Это позволило добиться очистки воды до 99,9% и перевести предприятие на практически замкнутый цикл использования воды.

Также он рассказал о высокотехнологичном комплексе переработки нефти «Евро+», который заменил пять устаревших установок, повысил надежность поставок топлива на рынок столичного региона и сократил энергопотребление производства. Экологические проекты МНПЗ будут продолжены в рамках реализации третьего этапа комплексной модернизации.

Форум «Международные климатические диалоги» состоялся в Москве по итогам минувшей в Глазго 26-й Конференции Рамочной конвенции ООН (COP26) об изменении климата. Конференция была организована департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. На ней представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили меры по достижению углеродной нейтральности.