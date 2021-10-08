Московский НПЗ показал высокую степень промышленной безопасности на учениях МЧС
Плановые командно-штабные учения состоялись на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Они стали частью всероссийской тренировки по гражданской обороне. Сотрудники предприятия взаимодействовали со спасателями МЧС и чрезвычайными службами столицы.
Во время учений испытали новейшее инновационное оборудование, которое обеспечивает безопасность на площадках нефтепереработки. Участниками тренировки стали более 150 человек.
Это личный состав оперативных служб Москвы и самого завода. Они задействовали в учениях 35 единиц техники. Среди них современные пеноподъемники и робототехнические комплексы.
Как это было?
Автоматизированные системы защиты Московского НПЗ выявили условное возгорание и своевременно смогли локализовать очаг на установке получения высокооктановых компонентов бензина.
Участники учений провели эвакуацию пострадавших и ликвидировали нештатную ситуацию.
Заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко напомнил, что 4 октября — день 89-й годовщины образования гражданской обороны.
По его словам, гражданская оборона включает в себя действия, направленные на обеспечение безопасности населения и государства.
Сегодня продемонстрировали готовность в полном объеме, в соответствии с предъявляемыми требованиями, к рискам, которые есть при производстве. Должен отметить, что готовы и по вопросам обеспечения и защиты населения, и по вопросам экологии и безопасного производства. Все аварийные бригады оснащены самым современным, передовым оборудованием
На Московском нефтеперерабатывающем заводе работает комплекс противопожарной защиты. Он включает в себя автоматизированные системы сигнализации и тушения, собственную пожарную часть, оперативные каналы взаимодействия с городскими службами.
Это подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер. Он отметил, что благодаря регулярным тренировкам и совместным учениям с МЧС на неизменно высоком уровне поддерживается квалификация спасателей собственной пожарной части.
Она, по словам Зубера, обеспечивает безопасность предприятия и всего района Капотня.
Московский НПЗ уделяет самое пристальное внимание обеспечению безопасности производства. В рамках модернизации мы совершенствуем автоматизированные системы, которые онлайн контролируют все процессы и режимы работы предприятия
Во время учений на территории Московского НПЗ состоялась выставка пожарно-спасательной и специальной техники комплекса городского хозяйства столицы.
Здесь представили свыше 20 современных образцов техники служб «Мосводоканала», «Мосгаза», Московской объединенной энергетической компании.
Помимо прочего, продемонстрировали аварийно-спасательные и ремонтные автомобили, передвижные лаборатории, автомобили по бесперебойной подаче электроснабжения и водоснабжения.