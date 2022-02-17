Московский НПЗ поделился опытом первой в отрасли системы экомониторинга

Автоматизированную систему мониторинга воздуха, действующую на Московском НПЗ, представили делегации Минприроды РФ во главе с первым замминистра Константином Цыгановым. Об этом сообщили в Министерстве природы России.

Система мониторинга воздуха была запущена на Московском нефтеперерабатывающем заводе в 2015 году. В 2018 году НПЗ «Газпром нефти» в Москве и Омске стали пилотными площадками для разработки стандартов систем мониторинга для отечественной промышленности по соглашению с Росприроднадзором и Минкомсвязи РФ.

«По поручению президента Российской Федерации датчики автоматического мониторинга должны быть установлены на крупнейших промышленных объектах в двенадцати городах — участниках федерального проекта „Чистый воздух“. На сегодняшний день мы проводим активную работу совместно с предприятиями. И Московский НПЗ является своего рода примером и испытательной площадкой. Завод обладает многолетним опытом внедрения и использования подобной системы, которая поможет другим предприятиям двигаться быстрее, а также будет способствовать созданию универсальных подходов для российской промышленности в области мониторинга за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — сказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Система экомониторинга воздуха охватывает производственные объекты Московского НПЗ. Датчики мониторинга установлены на дымовых трубах и непрерывно контролируют уровень воздействия предприятия на окружающую среду. Данные в онлайн-режиме поступают в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Благодаря знакомству с опытом „Газпром нефти“ по внедрению автоматизированных систем мониторинга на источниках на Московском и Омском НПЗ нам удалось определить круг перспективных вопросов, решение которых позволит ускорить процесс тиражирования подобных практик на предприятиях, входящих в проект „Чистый воздух“. Это вопросы сертификации, локализации производства необходимого оборудования в России и многое другое», — отметил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

Как рассказал гендиректор МНПЗ Виталий Зубер, система мониторинга воздуха неоднократно совершенствовалась и адаптировалась в соответствии с требованиями федерального законодательства.

«Для нас было принципиально важным стать экологически открытым предприятием и показать, как изменилась экологическая ситуация благодаря модернизации и обновлению оборудования. Мы прошли большой путь, получили богатый опыт и надеемся, что результаты нашей работы будут полезны при выработке общеотраслевых стандартов», — подчеркнул гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер.