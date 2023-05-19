Подмосковье 19 мая 2023, 13:50 Московский НПЗ обменялся опытом с Минэкологии Подмосковья Фото Татьяны Мастеровой.

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Делегация Министерства экологии Подмосковья побывала на Московском НПЗ, где внедрили современные природоохранные технологии. Благодаря комплексной программе развития, предприятие сократило воздействие на окружающую среду на 75%.

На заводе продемонстрировали работу инновационных сооружений «Биосфера», где вода очищается на 99,9%. Для уменьшения воздействия на окружающую среду на предприятии обновили оборудование и разобрали устаревшие установки прошлого поколения. Модернизировали и систему отгрузок продукции, что повысило экологичность процессов.

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«Завод не стоит на месте. Здесь грамотно выстроена система очистных сооружений, которые исключают воздействие на окружающую среду. Посетив производственную площадку, лично убедился, что не пахнет: все красиво и чисто», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее завод передал Подмосковью передвижную лабораторию контроля качества воздуха, о чем сказал директор «Мособлэкомониторинга» Константин Малащук. Установка активно используется в регионе и помогает контролировать чистоту окружающей среды.

«На Московском НПЗ сформирован комплексный детальный подход к экологичному производству, охране окружающей среды, контролю качества воздуха. Это связь новых технологий, современного оборудования и ответственного отношения к организации рабочих процессов», — заключил генеральный директор завода Виталий Зубер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что восстановление поврежденных земель бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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