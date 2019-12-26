Больше топлива и новые сорта. Московский НПЗ готовит к запуску новый комплекс «Евро+»

Московский нефтеперерабатывающий завод в 2020 году планирует ввести в эксплуатацию комплекс «Евро+». Он позволит увеличить производство керосина и дизельного топлива.

В 2020 году Московский НПЗ планирует запустить комбинированную установку переработки нефти «Евро+». Благодаря этому выпуск керосина увеличится вдвое — до 1,4 миллиона тонн в год, а производство дизельного топлива в 1,5 раза — до 3,2 миллиона тонн.

Кроме этого, в интервью агентству «Аргус» директор дирекции нефтепереработки «Газпром нефти» Михаил Антонов отметил, что вырастет и производство автомобильных бензинов — с 2,3 миллиона до 2,9 миллиона тонн в год.

Высокотехнологичное оборудование нового комплекса «Евро+» позволит расширить ассортимент продукции по дизельному топливу зимних сортов и высокооктановому бензину.

После запуска Московский НПЗ сможет вывести из эксплуатации пять установок прошлого поколения, повысив тем самым энергоэффективность и экологические характеристики предприятия.

Что касается инвестиций, то «Газпром нефть» планирует вложить в проект 98 миллиардов рублей. После запуска «Евро+» в 2020 году Московский НПЗ обеспечит рынок Московского региона дополнительным объемом топлива.