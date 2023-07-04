Подмосковье 04 июля 2023, 10:24 Московский Губернский театр завершил 10-й сезон спектаклем «Собака на сене» Московский Губернский театр

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Юбилейный, десятый сезон завершился в Московском Губернском театре 2 июля премьерным спектаклем «Собака на сене». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В сезоне театр представил сразу четыре премьеры — это «Джаз-комедия», «Женитьба. Почти по Гоголю», «Сорок первый» и «Собака на сене». Актеры участвовали в фестивалях и давали выездные гастроли по городам России. Проводились благотворительные спектакли, прямые трансляции со знаковых событий и из закулисья, онлайн-проекты и экскурсии для юных зрителей. В фойе театра состоялись творческие встречи с артистами и литературные гостиные, посвященные юбилеям Марины Цветаевой, Алексея Толстого и Александра Островского.

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Новый сезон Московский Губернский театр откроет 25 августа музыкальным спектаклем «Джаз-комедия», а уже в середине сентября зрителям представят премьеру, адресованную детям.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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