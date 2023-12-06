Подмосковье 06 декабря 2023, 12:19 Московский Губернский театр представит спектакль «Жили-были Пес и Волк» в декабре Московский Губернский театр

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Премьера семейного спектакля «Жили-были Пес и Волк» по мотивам народной сказки «Серко» состоится в Московском Губернском театре 9 и 10 декабря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Режиссер спектакля Аделина Сапаева видит в этой истории прежде всего рассказ о любви, без которой мир теряет смысл. Желание вернуться домой толкает старого Пса на хитрость. На выручку приходит Волк, который помогает хозяевам осознать свою ошибку по отношению к старому верному другу.

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С иронией и нежностью к героям спектакль покажет, на что способна дружба и какие поступки мы готовы совершить ради любви. На равных в нем играют актеры и куклы.

Зрители вместе с героями погрустят о собачьей доле, волчьем одиночестве, человеческом равнодушии и порадуются тому, что каждое сердце способно любить и быть мудрым.

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