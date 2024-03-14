14 марта 2024, 11:32
Московский Губернский театр представит спектакль «Капитанская дочка» к 225-летию Пушкина
Работа над постановкой спектакля «Капитанская дочка» началась в Московском Губернском театре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Режиссер спектакля Сергей Безруков рассказал, что хорошо знакомая история зазвучит по-новому, при этом оригинальный текст Пушкина максимально сохранят.
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Пугачева сыграет Дмитрий Карташов, на роли Гринева и Маши приглашены юные актеры Даниил Вершинин и Александра Новикова.
Повесть «Капитанская дочка» — последнее большое законченное творение Александра Пушкина. Ее опубликовали в журнале «Современник» за три месяца до гибели поэта. Губернский театр подготовит спектакль к 225-летию великого поэта.
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