Подмосковье 14 марта 2024, 11:32 Московский Губернский театр представит спектакль «Капитанская дочка» к 225-летию Пушкина Ксения Угольникова

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Работа над постановкой спектакля «Капитанская дочка» началась в Московском Губернском театре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Режиссер спектакля Сергей Безруков рассказал, что хорошо знакомая история зазвучит по-новому, при этом оригинальный текст Пушкина максимально сохранят.

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Повесть «Капитанская дочка» — последнее большое законченное творение Александра Пушкина. Ее опубликовали в журнале «Современник» за три месяца до гибели поэта. Губернский театр подготовит спектакль к 225-летию великого поэта.

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