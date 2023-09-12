Подмосковье 12 сентября 2023, 10:23 Московский Губернский театр представит первую премьеру сезона 16 сентября Московский Губернский театр

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Премьера спектакля «Золотой ключик» в Губернском театре состоится 16 сентября. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что это первая из запланированных на сезон премьер.

Главную роль в спектакле по повести Алексея Толстого сыграет молодой актер Алексей Ярмущик, выпускник Высшей школы сценических искусств. «Золотой ключик» впервые покажут зрителям 16 сентября в 12:00 и 15:00.

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История о деревянной кукле, которая ожила в добрых руках папы Карло, известна наизусть и любима многими поколениями. Но каждое новое обращение к этой мудрой волшебной сказке открывает что-то новое.

Постановка Московского Губернского театра — это рассказ о том, как ребенок постигает мир. Главный герой должен пройти через испытания и предательство, чтобы оценить любовь близких и ценность дружбы. Вместе с Буратино юные зрители найдут приключения и узнают, что же скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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