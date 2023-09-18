Подмосковье 18 сентября 2023, 17:04 Московский Губернский театр представил первую премьеру нового сезона Московский Губернский театр

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Московский Губернский театр представил первую премьеру этого сезона. Для юных зрителей поставили спектакль «Золотой ключик» по повестям Алексея Толстого, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Режиссер выступила Алла Решетникова, художником — Дмитрий Ершов. Ранее они поставили спектакли для детей «Морозко», «Малыш и Карлсон» и «Щелкунчик».

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«По замыслу режиссера все герои спектакля, включая Карабаса Барабаса, — куклы, рожденные фантазией папы Карло. Именно он создает не только веселого деревянного человечка, но и всех героев этой сказки, которые и становятся настоящими „учителями жизни“ для Буратино», — уточнили в ведомстве.

Следующие показы состоятся 15 октября, 19 ноября и 17 декабря.

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