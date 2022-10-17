Московский Губернский театр покажет «Джаз-комедию» 20 и 21 октября | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber Московский Губернский театр покажет «Джаз-комедию» 20 и 21 октября

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Московский Губернский театр покажет спектакль «Джаз-комедия» 20 и 21 октября. Сюжет расскажет об истории любви двух музыкантов, вдохновленной главной темой ретрокомедий эпохи советского джаза.

Главные герои постановки — группа молодых уличных музыкантов. Их лидер случайно видит на афише певицу, в образ которой влюбляется. Однажды он попадает в оркестр, где поет эта девушка, и предпринимает большие усилия, чтобы создать их совместную программу.

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Зрителей удивят музыкальные и танцевальные номера и история таланта, который способен изменить мир.

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Режиссером спектакля выступила Алла Решетникова. Постановка станет данью уважения музыкантам 20-40-х годов прошлого века.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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