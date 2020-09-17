Московский Губернский театр открыл новый сезон спектаклем для врачей

Московский Губернский театр открыл сезон. Труппа показала спектакль для героев этого года — врачей, который боролись с COVID-19. В этом сезоне театр обещает много премьер.

«За полгода накопилось. За полгода накипело. Актеры готовы разорвать сцену и всех, кто им помешает. Если музыкант не играет полгода — это большая проблема. Если актер не играет на сцене полгода, то это тоже растренированность», — отметил Сергей Безруков, художественный руководитель Московского губернского театра.

В новом сезоне зрителям представят несколько премьер. Одна — в непривычном жанре электродрамы. В новом прочтении готовят «Безымянную звезду» с приглашенной звездой Анной Снаткиной. Спектакль с акробатическими элементами, и актрисе тоже придется их выполнять.

«Не скидываю и физическую подготовку. Я занимаюсь активно спортом, йогой, в общем, готовимся», — сказала Анна Снаткина, актриса.

Еще выхода ждет «Дядя Ваня» и поэтическая постановка про шестидесятников Кафе «Луч». А первый спектакль — «Энергичные люди» по Шукшину. На него пригласили врачей. Такой подарок театр сделал героям, которые боролись на передовой с коронавирусом.

«Чувствуем себя счастливыми, потому что нашелся перерыв в работе и что мы посетили театр, наконец-то. Потому что последнее время много работы. Работаем и днем, и ночью. Времени на театры точно не было», — поделилась Оксана Баловина, акушер-гинеколог.

Пока театры работают в постпандемийном режиме — без полных залов. Рассаживают зрителей с учетом соблюдения дистанции. Также гостям придется надевать маски и перчатки. Но менее душевными встречи с артистами от этого не станут. Тем более, впереди только самое интересное.