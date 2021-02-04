Московский губернский театр и «Русский балет» возобновят гастроли в Подмосковье

Подмосковные театры возобновят гастроли по региону в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Московской области.

Московский губернский театр в феврале представит спектакли «Морозко», «Вождь краснокожих», «Щелкунчик», «Волшебная барабанная палочка», «Наше Подмосковье» и «Маленькая колдунья» в Щелкове, Королеве, Дмитрове, Зарайске, Балашихе, Раменском, Клину и Солнечногорске.

В Звездном городке, Клину, Жуковском, Красноармейске, Куровском Орехово-Зуевского округа и Подольске жители смогут увидеть постановки областного академического театра «Русский балет» — «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель» и «Все о любви».

Московский областной театр драмы и комедии представит свои спектакли «Дикие лебеди», «Любовь на лестничной клетке» и «Стеклянный зверинец» в Старой Купавне, Куровском Орехово-Зуевского г. о., Долгопрудном, Электростали, Электрогорске, Ивантеевке и Серпухове.

Спектакли будут играть в домах культуры при 50-процентной заполняемости залов.