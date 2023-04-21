Подмосковье 21 апреля 2023, 16:11 Московский Губернский колледж искусств отметил 75-летие Татьяна Данилова

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Московский Губернский колледж искусств отметил свое 75-летие. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В празднике поучаствовали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, зампред Московской областной думы Олег Рожнов, представители профсоюзных организаций, руководители колледжей и других объединений.

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Колледж основали в 1948 году. Сейчас он является одним из крупнейших образовательных учреждений Московской области. У него есть три филиала. В колледже трудятся более 200 педагогов и обучаются свыше 1200 студентов. Средний конкурс при приеме на бюджет составляет 4,6 человека на место.

В колледже проводится обучение по 12 специальностям. Среди студенческих коллективов есть хоры, ансамбли, оркестры, вокальные группы, театры. Выпускники колледжа становятся известными музыкантами и актерами ведущих театров страны.

Праздничная программа состояла из научно-практической конференции, выставки научных работ, методичек, художественной литературы, нотных и других печатных изданий, вернисаж-выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Завершилась программа гала-концертом во Дворце культуры «Подмосковье».

Коллектив Московского Губернского колледжа отметили наградами губернатора Андрей Воробьева.

В мероприятиях поучаствовали более 700 студентов, преподавателей и выпускников колледжа.

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