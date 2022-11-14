Подмосковье 14 ноября 2022, 19:22 Московские областные Рождественские чтения открыли в Красногорске

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В Никольском соборе Павшинской поймы открылись Московские областные Рождественские чтения. В этот раз мероприятие отметит юбилей — 20 лет.

Московские областные Рождественские чтения являются большим событием общественной и духовной жизни не только Красногорска, но и всего Подмосковья. Главной целью чтений организаторы называют укрепление взаимодействия РПЦ и органов образования.

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«Сегодня очень важное событие в жизни городского округа. Потому что в ходе тех событий, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране, я думаю, что только единение, соработничество церкви, нашего образования, может спасти и однозначно спасет. Мы обязательно победим», — отметила заместитель главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

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В первый день XX Рождественских чтений прошли выступления хоровых коллективов Свято-Георгиевской гимназии и Ангеловской школы.

Учитель истории школы № 10 Владимир Басов посвятил свою речь на мероприятии одной из важных задач образования — научить детей быть открытыми ко всему новому и в то же время сохранять самобытность.

Одной из задач мероприятия стало также приобщение молодого поколения к наследию русского православия как к важной составляющей культуры и гуманистического учения. Как отмечают организаторы, участие в чтениях позволит понять важность следования христианским добродетелям.