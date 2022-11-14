14 ноября 2022, 19:22
Московские областные Рождественские чтения открыли в Красногорске
В Никольском соборе Павшинской поймы открылись Московские областные Рождественские чтения. В этот раз мероприятие отметит юбилей — 20 лет.
Московские областные Рождественские чтения являются большим событием общественной и духовной жизни не только Красногорска, но и всего Подмосковья. Главной целью чтений организаторы называют укрепление взаимодействия РПЦ и органов образования.
Реклама
«Сегодня очень важное событие в жизни городского округа. Потому что в ходе тех событий, которые происходят в мире, которые происходят в нашей стране, я думаю, что только единение, соработничество церкви, нашего образования, может спасти и однозначно спасет. Мы обязательно победим», — отметила заместитель главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.
Реклама
В первый день XX Рождественских чтений прошли выступления хоровых коллективов Свято-Георгиевской гимназии и Ангеловской школы.
Учитель истории школы № 10 Владимир Басов посвятил свою речь на мероприятии одной из важных задач образования — научить детей быть открытыми ко всему новому и в то же время сохранять самобытность.
Одной из задач мероприятия стало также приобщение молодого поколения к наследию русского православия как к важной составляющей культуры и гуманистического учения. Как отмечают организаторы, участие в чтениях позволит понять важность следования христианским добродетелям.
Красногорск
РПЦ
Реклама
Реклама