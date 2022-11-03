Московская железная дорога победила на производственном соревновании РЖД | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 15:35 Московская железная дорога победила на производственном соревновании РЖД

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Московская железная дорога оказалась победителем производственного соревнования. Ранее такое звание она могла получить только в 2008 году.

За последние десять месяцев на Московской железной дороге отправили порядка 600 миллионов пассажиров. Это несколько больше результатов аналогичного периода прошлого года. В пригородном сообщении перевезли почти 587 миллионов пассажиров, рост составил примерно 4,9%. В дальнем следовании число отправленных пассажиров увеличилось на 16,5 процента, оно составило 20,7 миллиона человек. Таких образцовых показателей удалось достигнуть на фоне того, что открылись новые туристические маршруты, а летом еще и пустили дополнительные поезда.

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Благодаря внедрению цифровых сервисов только с начала этого года удалось привлечь на МЖД примерно 400 новых грузоотправителей, освоено порядка 100 новых маршрутов. В мае начались еще дополнительные отправки со станции Ворсино в Калуге на Дальний Восток.

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Выступая перед московскими железнодорожниками, начальник МЖД Валерий Танаев поблагодарил коллектив магистрали за плодотворную работу, отметив труд всех участников перевозочного процесса от рядового специалиста до начальника подразделения. Также руководитель магистрали поставил задачу и дальше повышать эффективность деятельности на производствах.