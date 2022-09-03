Подмосковье 03 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Московская область сохранила кредитный рейтинг на уровне АА+ с позитивным прогнозом АКРА сообщило о сохранении хорошего кредитного рейтинга Подмосковья с позитивным прогнозом РИА «Новости»

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Развитая экономика, высокая доля собственных доходов, умеренная долговая нагрузка, а также достаточные объемы бюджета сохранили кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ c позитивным прогнозом на будущее. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Аналитики отметили, что бюджет Московской области формируется в большей части за счет собственных поступлений от налоговых и неналоговых доходов. Без учета субвенций эта доля в региональной казне составляет 89%.

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В регионе достаточно средств для выполнения всех расходных обязательств, включая обслуживание процентов по платежам.

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Кроме того, остатки средств на счетах Подмосковья, по данным на 1 августа, в два раза превысили расходы за семь месяцев этого года.

Как отметила министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина, позитивный прогноз кредитного рейтинга объясняется скорой заменой коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также благоприятным прогнозом о показателях бюджета за счет роста налоговых и неналоговых доходов по итогам года.

Все это позволяет сохранить экономику региона стабильной, несмотря на внешние вызовы.

«Подмосковье — в числе субъектов с положительной динамикой промышленного производства. Доходы консолидированного бюджета по итогам июля этого года выше аналогичного периода 2021-го. Постоянный анализ экономической ситуации и быстрое реагирование на малейшие колебания актуализацией мер поддержки бизнеса, системообразующих предприятий и отраслей позволяют держать экономику в тонусе, сохранять рост и возможности для развития региона», — добавила министр.

По мнению аналитиков АКРА, есть высокая доля вероятности повышения кредитного рейтинга Московской области в ближайшие год или полтора.

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