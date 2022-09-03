Московская область сохранила кредитный рейтинг на уровне АА+ с позитивным прогнозом
АКРА сообщило о сохранении хорошего кредитного рейтинга Подмосковья с позитивным прогнозом
РИА «Новости»
Развитая экономика, высокая доля собственных доходов, умеренная долговая нагрузка, а также достаточные объемы бюджета сохранили кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ c позитивным прогнозом на будущее. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Аналитики отметили, что бюджет Московской области формируется в большей части за счет собственных поступлений от налоговых и неналоговых доходов. Без учета субвенций эта доля в региональной казне составляет 89%.
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В регионе достаточно средств для выполнения всех расходных обязательств, включая обслуживание процентов по платежам.
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Кроме того, остатки средств на счетах Подмосковья, по данным на 1 августа, в два раза превысили расходы за семь месяцев этого года.
Как отметила министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина, позитивный прогноз кредитного рейтинга объясняется скорой заменой коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также благоприятным прогнозом о показателях бюджета за счет роста налоговых и неналоговых доходов по итогам года.
Все это позволяет сохранить экономику региона стабильной, несмотря на внешние вызовы.
«Подмосковье — в числе субъектов с положительной динамикой промышленного производства. Доходы консолидированного бюджета по итогам июля этого года выше аналогичного периода 2021-го. Постоянный анализ экономической ситуации и быстрое реагирование на малейшие колебания актуализацией мер поддержки бизнеса, системообразующих предприятий и отраслей позволяют держать экономику в тонусе, сохранять рост и возможности для развития региона», — добавила министр.
По мнению аналитиков АКРА, есть высокая доля вероятности повышения кредитного рейтинга Московской области в ближайшие год или полтора.