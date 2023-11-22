Подмосковье 22 ноября 2023, 17:00 Подмосковье заготовило рекордный объем кормовых культур за последние 10 лет Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В 2023 году Подмосковье собрало рекордный урожай кормовых культур за последние десять лет. Самые высокие результаты показали Ступино, Серпухов, Пушкино и другие округа.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, регион заготовил 1,8 тысячи тонн грубых и сочных кормов. Это на 20% больше потребности крупного рогатого скота. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, лидерами по этой работе стали Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, где заготовили 34 тысячи тонн — на 10% больше уровня прошлого года.

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«Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж — перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма», — сказал он.

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