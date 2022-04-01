Московская область вышла в лидеры по индексу качества городской среды

Московская область стала одним из лидеров среди регионов по индексу качества городской среды за 2021 год. В рейтинг вошло пять населенных пунктов Подмосковья. Городами с самой благоприятной средой в области стали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы и Красногорск.

Индекс рассчитывают Минстрой России и институт развития «ДОМ.РФ». К пространствам, на которые обращают внимание, относят жилье, улично-дорожную сеть, озелененные пространства, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство.

Также учитываются шесть параметров: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, современность и актуальность среды, идентичность, разнообразие и эффективность управления.

«Формирование данного индекса имеет большое значение. Это очень важный механизм, который позволяет систематизировать работу. Когда четыре года назад началась эта работа, мы многое узнали, стабилизировали границы наших территорий, посмотрели, где у нас какие вещи западают. И так каждый год благодаря такой слаженной работе получается увеличивать и улучшать комфортную среду в наших городах по разным совершенно направлениям», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он обратил внимание, что в Подмосковье — 74 города, что составляет примерно 6,6% от общего числа городов в России. В регионе есть 22 исторических города, а это тоже имеет определенное значение.

«По итогам прошлого года 67 городов Подмосковья получили оценку „благоприятная городская среда“, что составляет 91% от общего количества. Это +6% к показателям 2020 года. Среднее значение индекса качества городской среды — 215 баллов. Прирост составил семь баллов», — уточнил он.

По результатам 2021 года Высоковск, Озеры, Электроугли, Рошаль, Пушкино вышли из неблагоприятной среды. Семь городов получили ровно 180 баллов: Краснозаводск, Домодедово, Ликино-Дулево, Кубинка, Луховицы, Яхрома. Еще 65 городов дали прирост индекса. Наибольший рост показали Руза, Высоковск, Пущино, Рошаль и Наро-Фоминск.

Хайкин добавил, что оценка комфортной среды происходит исходя из 36 критериев. Это не только благоустройство, это и дороги, и освещение, и социальная инфраструктура и экономика. Это те индикаторы, которые влияют на улучшение жизни в городах, пояснил он.

«Мы видим большую значимость в вовлечении жителей в процесс развития комфортной среды. Все, что мы делаем, мы делаем для жителей. И очень важно опираться на мнение граждан, когда мы те или иные решения принимаем», — подчеркнул Хайкин.

Он обратил внимание, что на портале «Добродел» постоянно проходят голосования по разным видам государственных и муниципальных программ. Это позволяет формировать их и понимать, куда лучше направить ресурсы.

«И у нас утверждена межведомственная комиссия по комфортной городской среде по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Еженедельно с 2019 года работает штаб, где 19 органов власти задействованы в решении вопроса по индексу качества комфортной городской среды. 36 индикаторов закреплены на ответственных. Соответственно, каждую неделю мы проводим штаб, где смотрим, какие показатели у нас западают, как заниматься их приростом», — сказал министр.

Он отметил, что в Подмосковье активно реализуется программа «Формирование современной, комфортной городской среды», цель которой — повышение уровня благоустройства и комфорта территорий.

Среди важных индикаторов Хайкин отметил уровень доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп, доступность общественного транспорта, уровень внешнего оформления городского пространства. А когда меняется внешняя составляющая города, это способствует развитию туризма, экономики и малого бизнеса, добавил он.

«И очень важно, что в 2021 году был дан старт всероссийскому голосованию за общественные пространства. Мы тоже очень большое внимание этому уделяем. Вот Чехов, Истра, Орехово-Зуево — это те территории, за которые проголосовали и которые выбрали в рамках голосования, [проекты были] реализованы», — уточнил он.

Хайкин подчеркнул, что в этом году на голосование в Московской области вынесут 56 объектов, и выразил надежду, что свое мнение о благоустройстве выразят как можно больше людей.