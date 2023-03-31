Подмосковье 31 марта 2023, 05:17 Московская область выплатила 25-й купон по облигациям за 2016 год Министерство экономики и финансов Московской области

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Московская область 21 февраля выплатила купонный доход за 25-й период по облигациям внутренних займов 2016 года RU35010MOO0. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Общий объем выплат по обязательствам составил 210,5 миллиона рублей. Купонный доход на одну облигацию выпуска был начислен в сумме из расчета 9,65% годовых и составил восемь рублей 42 копейки.

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По информации министра, следующая выплата купона по облигациям внутреннего займа выпуска состоится 23 мая. Регион в январе выплатил 10-й и 13-й купоны по облигациям областных займов 2019 и 2020 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.

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