Подмосковье 23 июня 2023, 14:01 Московская область выплатила 14-й купон по облигациям 2019 года Автор Константин Семенец

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Подмосковье выплатило купонный доход за 14-й купонный период по облигациям Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года (RU34013MOO0) 23 июня 2023 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

По словам министра, общий объем выплат превысил 160 миллионов рулей. НКД на одну бумагу составил 11 рублей 43 копейки из расчета 6,55% годовых. Следующая выплата купона состоится 22 сентября 2023 года.

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Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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